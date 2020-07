¿Por qué Epigmenio Ibarra se volvió tendencia en Twitter?

El periodista Epigmenio Ibarra se convirtió en tendencia en Twitter este domingo, ya que se volvió objeto de burlas y críticas tras dar a conocer algunos hechos violentos a los que ha sobrevivido a lo largo de su carrera.

El fundador de la productora de televisión Argos Comunicación publicó una serie de tuits relatando algunas de sus experiencias como corresponsal de guerra en las décadas de 1980 y 1990.

Entre las anécdotas destaca una en que el periodista asegura que la leyenda del futbol Hugo Sánchez le salvó la vida, ya que gracias a su nombre y origen él y un grupo de periodistas se salvaron de ser fusilados en Sarajevo.

En otro tuit, enlistó numerosas situaciones en las que se ha encontrado al borde de la muerte de manera violenta, a lo que concluyó diciendo: ¿De verdad creen que con insultos me intimidan?".

Me han peinado francotiradores. Me han disparado ráfagas directas. He estado a punto de que me fusilen. He caído en emboscadas. He estado a punto de volar hecho pedazos. Me he volcado 3 veces;me salí x el parabrisas a 160kms x hora. De verdad creen que con insultos me intimidan?"