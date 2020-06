Por qué Juan Gabriel es tendencia en Twitter y se desatan los memes

México.- Durante esta mañana yo también desperté desconcertado al ver que Juan Gabriel era tendencia en Twitter, así que te diremos el por qué.

Usualmente los fines de semana, en Twitter se hace tendencia nombres como los de Chabelo, todos los días creo que son malas noticias, sin embargo la explicación es que los godínez se ponen a hablar sobre estos temas en las mañanas con publicaciones tipo: "¿A quién prefieren revivir a Valentín Elizalde, Jenny Rivera, José José o Juan Gabriel?"

Así que no, Juan Gabriel no regresó y no fingió su muerte, no te espantes.

Así que te presentamos los mejores memes de Juan Gabriel para recordarlo este sábado.

Sólo puedes revivir a uno. ���� pic.twitter.com/ZAquI7SqcK — Mr. Comunicólogo (@mrcomunicologo) June 12, 2020

Cada que veo que Juan Gabriel es tendencia siento que ahora sí ya regresó de los muertos. pic.twitter.com/AI10LGyT48 — Caguamita pal corazón (@mozdayjoa) June 13, 2020

#Fotogaleria Juan Gabriel y su madre caminando por las calles de ciudad Juárez,Chihuahua en 1956.. pic.twitter.com/wOUNFX9QgD — Rebbekkita ❤❤���� (@alvez_rebeca) June 13, 2020

¿A qué edad te enteraste de que Juan Gabriel era otaku? pic.twitter.com/FkeIJVl8vo — Tadokoro Megumi (@TadokoroMegum12) June 13, 2020

