¿Por qué "Komodo 3000" es tendencia tras la explosión en Beirut, Líbano?

México.- No hay duda de que la serie de televisión “Malcolm the Middle” es una serie de las más conocidas e importantes de los últimos años, y es que quién no esperaba aquel momento justo para volver a casa después de un día en la escuela y poder sintonizar las aventuras de la familia de Malcom en la televisión

Por esta razón, los usuarios de redes sociales casi siempre recuerdan escenas o momentos épicos que sucedieron en la serie, sobre todo comparando dichas escenas con situaciones que acontecen en la vida real, es por eso que esta ocasión más de un usuario de Twitter comparó la trágica explosión que ocurrió en Kuwait con un hecho de la serie que marcó a más de un seguidor.

Fue en esta ocasión que varios usuarios de Twitter México hicieron la tendencia "Komodo 3000", refiriéndose a un cohete que utilizan Malcom y sus hermanos durante el capítulo "Boys At Ranch”. La palabra se hizo tendencia durante el día de hoy casi después de la explosión en ocurrida en la ciudad de Beirut.

En dicho episodio, Malcolm, Reese y Dewey intentan convencer a Francis de ser valiente después de casarse, tratan desesperadamente de que el hermano mayor que todos conocen, vuelva a ser el rebelde que fue siempre, por lo que deciden comprar una gran cantidad de fuegos artificiales para atraer su piromanía.

Después de una discusión, los fuegos artificiales comenzaron estallar en el cielo del rancho en el que se encontraban los hermanos, y empezaron a disfrutar el espectáculo; pero quedaron sorprendidos cuando el poderoso “Komodo 3000”, explotó, pues iluminó el cielo como si de un día por la mañana se tratara, algo que muchos usuarios dijeron era similar a lo que se vivió en esta ciudad libanesa.

Los usuarios de redes sociales no dudaron en comparar la explosión de la serie con la de Beirut, y aquí compartimos algunas reacciones:

Los usuarios comparan la escena de la serie con la situación en Beirut. Foto: Captura de pantalla twitter

La tendencia en Twitter se mantiene como una de las primeras a nivel nacional, pues los usuarios siguen compartiendo memes y videos de tan popular escena de la serie de televisión.

