¿Por qué Sandra Cuevas se hizo viral en Twitter con el hashtag "Lady Pelotas"?

México.- Este lunes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Sandra Cuevas, fue suspendida temporalmente por un juez del Reclusorio Norte. Las medidas cautelares impuestas por el Poder Judicial también impiden a la funcionaria salir de México.

Hace unos días, Cuevas se hizo tendencia en Twitter con el hashtag #LadyPelotas, ello debido a que lanzó pelotas con billetes de 500 pesos encintados a un grupo de personas desde uno de los balcones del edificio central de la demarcación capitalina.

Este acto fue duramente criticado por internautas afines al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, motivo por el cual decidieron bautizarla con el apodo de "Lady Pelotas". No obstante, también hubo algunos usuarios de las redes sociales que decidieron ponerle este sobrenombre debido a sus grandes atributos femeninos.

Cabe mencionar que el lanzamiento de pelotas con billetes no ha sido la única polémica en la que se ha visto involucrada la política. Ya anteriormente, Cuevas, quien fuera a fin a Morena en las elecciones de 2018, había sido blanco de controversias por su proyecto de un corredor estilo "Las Vegas" para la Zona Rosa y la frase "a mí no me gustan los pobres".

Este lunes, un juez de control del Reclusorio Norte resolvió retirar de forma temporal a Sandra Cuevas de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc, puesto al que llegó al ser postulada por la coalición "Va por la Ciudad de México".

"Aún no rindo declaración, lo haré el próximo jueves 17 de marzo, 8 am; sin embargo, la Jueza consideró necesario imponer algunas "medidas cautelares para los siguientes 3 días": 1.- Firmar asistencia. 2-. Pedir autorización para salir del país. 3.- Suspensión de actividades", informó mediante su cuenta oficial de Twitter.

Las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial contra la alcaldesa derivan de la denuncia interpuesta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la cual señala a Cuevas de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Lo anterior por el episodio que tuvo con dos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC9, en las instalaciones de la demarcación, donde los elementos policíacos la acusaron de secuestro y agresiones.