¿Por qué "Sour Candy is coming" es tendencia en Twitter?

Lady Gaga continúa cosechando éxitos a más de una década de haber iniciado en la industria musical, en esta ocasión se ha vuelto tendencia en Twitter de nueva cuenta, esto debido a que algunos internautas señalan que hoy lanzará sorpresivamente el primer sencillo promocional de su nuevo álbum.

Después de su éxito con los temas "#LG6", "Stupid Love", "Chromatica" y recientemente "Rain On Me", la intérprete logra posicionar en lo más alto de las listas de tendencia la frase "Sour Candy is coming", esto debido a que los Little Monsters y Blinks están impacientes por su estreno.

"Sour Candy" es la segunda colaboración en el nuevo álbum de Gaga, mismo que será lanzado el próximo viernes 29 de mayo y es uno de los estrenos más esperados de este 2020.

Lo único que se que los blinks después de más de 400 días sin música tenemos que romper las plataformas de stream para que todos se enteren quien manda



SOUR CANDY IS COMING@ygofficialblink pic.twitter.com/OIv70pOxQG — nani au's DAHYUN DAY NO TOUCH TO ME! (@walklalisa) May 28, 2020

Internautas señalaron que este sencillo podría ser lanzado el día de hoy como el primer sencillo promocional de "Chromatica", el sexto material discográfico de la cantante, sin embargo, ella no ha hecho presencia en las redes sociales para hacer ningún tipo de anuncio ni ha dado alguna pista.

Sobre esta pista, Stefani Germanotta, artísticamente conocida como Lady Gaga ha declarado que estaba muy emocionada por escucharlas interpretar la canción en coreano, por lo que las llamó y les cuestionó si querían trabajar en una canción, ellas felices y motivaron accedieron. "Fue una colaboración emocionante", reveló sobre el tema.

Buenoooo como no pasó nada ahora si a dormir... para mañana estar toda la noche a ful por mis bebés y la reina gaga



Al finalizar su halago hacia Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé, la cantante aseguró "estar muy orgullosa de ser la quinta integrante de BLACKPINK", lo cual ha causa revolución en las redes sociales entre los fanáticos de ambas, pues sus fandoms son gigantes a comparación de otros artistas.

Será el próximo viernes cuando el tema "Sour Candy" sea lanzado y conquiste a más de uno, esto junto al álbum completo de Lady Gaga, el cual contiene 13 canciones, 1 intro y 2 interludios.