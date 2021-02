¿Por qué Spotify eliminó las canciones distribuidas por Kakao M?

Aficionados del K-Pop se encuentran desconcertados luego de que Spotify comenzara a descartar algunas canciones de este género de su plataforma, desencadenando toda una serie de interrogantes y quejas por parte de los usuarios en redes sociales.

Algunas de las canciones que han desaparecido de la famosa aplicación multiplataforma son "Winter Flower" de Younha y otras de RM, IU y Suga. Si creíste que se trababa de un error, lamentamos informarte que estas composiciones distribuidas por Kakao M fueron eliminadas; aquí te contamos la razón.

Spotify se han convertido en una de las plataformas de streaming más exitosas de todos los tiempos, albergando un sinfín de canciones de todos los géneros con la finalidad de satistafer las necesidades de sus clientes más exigentes, es por esto que el K-Pop no puedo quedar luego de que el servicio llegara a Corea del Sur.

No obstante, según revelaron algunos informes, la llegada de Spotify a Corea generó un conflicto con Kakao M, compañía propietaria de la música de MelOn, razón por la que todas aquellas canciones distribuidas por Kakao M fueron retiradas de la plataforma sueca-estadounidense, dejando inconforme a todos los fans del K-Pop.

La mañana del día de hoy, los nombres de diversos artistas K-Pop, como BTS, MAMAMOO, EXO, SEVENTEEN, KARD, HyunA, IU, entre otros, se volvieron tendencia en Twitter, luego de que fanáticos se percataran de que gran parte de su discografía había dejado de estar disponible en Spotify.

Recordemos que BTS, a lo largo de su carrera han tenido la oportunidad de colaborar con distintos artistas. Una de sus canciones más recientes es "Eight", donde IU y Suga colaboraron para lanzar la emotiva cmposición musical.

Por su parte, Suga también ha explorado su faceta como productor en las canciones "Wine" de Suran y "Eternal Sunshine" de Epik High, donde podemos ver a Yoongi en los créditos. Asimismo, hace poco se estrenó la colaboración con RM y J-Hope junto a Lee Seung Gi en "A Song Make To You Smile". Además, Namjoon y Younha se unieron para trabajar juntos en "Winter Flower" en 2020.

¿Qué canciones de K-Pop fueron eliminadas de Spotify?

"Let's Shut Up And Dance", "Your Moonlight", "Do You Have A Moment", "Love". Entre los artistas más afectados se encuentran: Sunmi, Momoland, LOONA, Hwasa, Dreamcarcher, GFriend, MONSTA X, The Boyz, Jessi, (G)I-DLE y Zico.

