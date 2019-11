¿Por qué desapareció el papel Charmin?

Años atrás, Charmin se consagró como una de las marcas de papel de baño favorita de los mexicanos gracias a su entrañable publicidad: una familia de osos que inspiraban ternura y bailaban al son del pegaso estribillo "Cha cha cha... Charmin".

Pese a que la marca alcanzó gran fama, su desaparición de lo anaqueles de los supermercados pasó prácticamente desapercibida, y hoy en día no faltará quien se pregunte: ¿qué pasó con Charmin?

Pues bien, en julio de 2015, la empresa de productos de limpieza Procter & Gamble (P&G), propietaria de la marca Charmin, anunció que llevaría a cabo una serie de "ajustes" para reforzar la presencia de sus productos en el mercado.

Entre estas medidas se encontraba el dejar de producir papel de baño y servilletas en algunos países, entre los cuales se encontraba México.

Poco a poco Charmin comenzó a escasear en los supermercados mexicanos, hasta que terminó por agotar sus existencias y desaparecer.

Pero esto no significa que Charmin ya no exista. En realidad sigue produciéndose y vendiéndose en algunos países, entre ellos Estados Unidos, donde incluso han lanzado a la venta un rollo llamado "Forever Roll" que rinde hasta tres meses de uso.

Así que ya lo sabes: no es que Charmin no exista, tan solo no está aquí.