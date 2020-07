Por qué es tendencia el avión "Air Force One" tras la visita de AMLO a Trump

"Air Force One" se volvió tendencia en Twitter durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya que en el centro de la mesa donde se reunieron los mandatarios se observa una réplica a escala del Air Force One, avión presidencial estadounidense.

El Gobierno de México compartió imágenes de la reunión de ambos presidentes en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C., previo a la firma de la Declaración Conjunta por inicio del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

¿Por qué se volvió tendencia?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde su llegada al gobierno ha causado polémica por no aceptar el avión presidencial para su transporte por el país, y en su lugar viajar en vuelos comerciales.

López Obrador, luego de tomar posesión como presidente de México en 2018, puso en venta el Avión Presidencial mexicano, sin embargo, tras los intentos de venta fallidos el mandatario decidió hacer una rifa con él.

Los usuarios en las redes sociales señalaron que el presidente Donald Trump colocó la réplica del Air Force One, con una burla hacia López Obrador, quien llegó a Estados Unidos en un vuelo comercial.

¿Por qué está el Air Force One en la mesa?

El Air Force One, es el avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transporta al presidente.

El famoso avión presidencial que ha tenido el colo azul cielo y blanco desde la administración de Kennedy, será modificado y ahora destacarán los colores blanco, rojo y azul oscuro, según lo decidió el propio Donald Trump.

En febrero de este año, el Pentágono confirmó que la nueva pintura se aplicará al nuevo 747-8i, que Boeing está convirtiendo en reemplazo de los 747-200 entregados al gobierno de Estados Unidos en 1990.

En enero de 2015, durante el gobierno de Barack Obama, se tomó la decisión de reemplazar los antiguos aviones por dos 747-8i, programados para ser entregados en el 2024. Sin embargo, en el 2016, Donald Trump canceló el proyecto original por los costos elevados del contrato.

Tras una revisión completa del proyecto y algunas modificaciones solicitadas por Donald Trump como el cambio a un color sombrio “Boeing nos dio un buen trato, y pudimos aceptar eso, pero me pregunté si deberíamos usar los mismos colores azul bebé, ya que no lo somos”, explicó el presidente, se espera la pronta llegada del Air Force One a la Casa Blanca.