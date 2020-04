Por un antojo de café un hombre se convirtió en millonario

México.-Un hombre se convirtió de la noche a la mañana en millonario gracias a ganar la lotería local, el afortunado que ganó 1.900.000 dólares australianos (alrededor de 1.200.000 dólares estadounidenses), reside en Salisbury Downs, en las inmediaciones de Adelaida, capital del estado de Australia Meridional.

Durante una entrevista otorgada a los organizadores del sorteo millonario, el hombre narró que se encontraba fuera de la oficina cuando por azares del destino decidió realizar una pequeña parada para comprar un poco de café para él y un amigo del trabajo, fue entonces cuando recordó que no había hecho la compra del boleto para la loteria, sorteo que se llevaría a cabo el pasado 25 de abril.

“Cuando me encontraba ahí, decidí comprar el boleto. Me siento muy afortunado de haber hecho esa parada pues de no haberla hecho habría perdido esto”, comentó el afortunado.

“Para mi fue una enorme sorpresa no te voy a mentir. Siempre he trabajado duro para salir adelante y la verdad es que muchas veces nos costó.Es por eso que cuando uno consigue un regalo así de la nada, es alucinante”. dijó el hombre ganador.

El ganador ya decidió lo que hará con su premio, lo primero será liquidar todas sus deudas, después verá con su mujer qué es lo que harán con el resto del dinero. “Pienso en dejar algo para mis hijos, y lo más seguro es que cuando se presente la oportunidad nos iremos de viaje por un tiempo”. Concluyó.

