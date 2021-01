Por venganza esposa quema colección de Hot Wheels, y la historia conmueve las redes sociales

Los problemas de pareja suelen ser en algunos casos muy comunes, generando en ocasiones, disgustos o mal entendidos y aunque la mayoría de las veces se resuelven fácilmente, en ocasiones pueden llevar a cometer actos de venganza como le sucedió a un usuario en redes sociales que se viralizo tras mencionar que su esposa quemo su colección de autos Hot Wheels.

De acuerdo con la historia que se viralizo en redes sociales, a través del grupo de Facebook, "Venta y Cambios de Carritos Hot Wheels" el hombre desconsolado narró que tenía cerca de dos años coleccionando los juguetes unas semanas antes del momento trágico, su esposa le advirtió que si no dejaba de comprar Hot Wheels se los quemaría, advertencia que cumplió.

"Colecciono Hot Wheels, dede hace como 2 años, mi esposa me dijo la semana pasada que estaba gastando mucho en Hot Wheels, que sí traía más carritos los quemaría. Yo pensé que era sarcasmo, y bueno antier me quise autorregalar de reyes unos Hot Wheels, llegue a la casa como a las 5 y ayer que estaba en el trabajo, me mando una foto mi esposa, diciéndome. Te lo dije. Me envió una foto antes de que fueran quemados", lamentó.

Así mismo mencionó que las fotos eran de como era su colección antes de ser quemada, pues mencionó que tras llegar de su trabajo solo encontró los carritos derretidos, por lo que decidió compartir su dolor con los amantes de los Hot Wheels.

Tras publicar la historia en redes sociales, rápidamente personas comenzaron a compartir la historia que entristeció a miles de usuarios, pues en algunos comentarios tacharon la acción de de irrespetuosa y dañina, pues aclararon que el haber tocado sus objetos personales fue un golpe muy bajo para la relación.

Asimismo paginas como "The Geek Chronicles" buscaron apoyo para poder regalar y formar una pequeña colección de carritos que sería regalada, pero tras unos días y muchas personas que se decieron unir, Geek Chronicles mencionó que el afectado decidió no recibir los juguetes pues tras volverse viral, mensajes de "odio, amenaza y burlas" han llenado su caja de mensajes en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la publicación, se mencionó que tras ser destruida la colección poco ánimo le quedó para continuar la, así como también se precisó que ser llegaría un proceso legal relacionado a ello.