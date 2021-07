¿Poseída? Mujer comparte en Tik Tok la nueva muñeca de su hija y sus gestos 'aterradores'

Sinaloa.- Las muñecas son uno de los juguetes favoritos en el mundo, no pasan de moda debido a que año con año salen nuevos diseños, sin embargo, algunos modelos son poco conocidos por lo perturbadores que pueden llegar a ser. Es el caso de una muñeca que se volvió viral en Tik Tok, pues algunos usuarios señalarón que está poseída.

Una mujer estadounidense compartió un video de una muñeca inusual que le había donado una compañera de trabajo para su hija que causó asombro y se volvió viral en la plataforma de Tik Tok.

"Una compañera me dio algunas muñecas para mi hija que su hija ya no usaba, porque ya tiene 20 años. Y entre las muñecas que me dio está esta muñeca que nunca había visto que tiene emociones en la espalda", explicó la mujer.

Se trata de una muñeca My Scene que fue diseñada para expresar cinco emociones en su rostro a través de 5 botones en su espalda: feliz, sorprendida, optimista, triste y enfado.

Puede ser el diablo", "Yo solía tener una cuando era una niña", "Nunca la había visto y mi hija tiene 17", "Tú desbloqueaste una memoria de mi infancia!!!", "Tenía esa muñeca y era aterrador", fueron algunos de los comentarios.

El video de la muñeca se volvió viral y actualmente cuenta con más de 600 mil reproducciones y casi 200 mil comentarios en Tik Tok, donde algunos usuarios recordaron haber tenido la muñeca, mientras otros nunca la habían visto.

La muñeca "My scene fab face" se lanzó a la venta en 2006 para niños en edades de los 6 a los 14 años.