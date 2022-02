¡Positivo hasta el final! Cangrejo come elote mientras lo cocinan en rico caldo (Video)

¿Qué harías si estuvieras a punto de morir? Por variada que suelen ser las respuestas a esta pregunto, a veces no deja de sorprender lo que algunos animales hacen antes de perder la vida ante un depredador. Tal es el caso de un cangrejo que optó comer granos de elote mientras es cocinado a fuego lento en un caldito de verduras.

El peculiar hecho fue capturado en un video que se viralizó en la plataforma de TikTok, donde cientos de usuarios han dejado comentarios al respecto. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con gracias y unos pocos preguntaron por el destino del crustáceo y afirmaron que debieron perdonarle la vida.

En el clip se puede escucha una estrofa de la canción “En Vida” de la Banda Los Sebastianes. Misma que señala que hay que disfrutar mientras se tiene vida.

Leer más: Padres construyen un baño miniatura para que su bebé sea independiente

“En vida… Hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada…Ni un segundo se vale desperdiciar”, cantan Los Sebastianes.

Los crustáceos sienten dolor

Según un mito popular los crustáceos y otras especies marinas no sienten dolor al ser hervidas vivas. Sin embargo, un estudio de London School of Economics asegura que tanto pulpos, como cangrejos y langostas si sienten dolor y recomiendan no cocinarlos vivos.

Leer más: VIDEO. Versión 'rap bélico' del corrido “Soy el Ratón”, de Ovidio Guzmán

Dichas aseveraciones fueron hechas tras un estudio donde se analizaron 300 estudios científicos para evaluar a capacidad de sentir de los cefalópodos (como pulpos y calamares) y crustáceos. El mismo concluyó que las especies pertenecientes a estas familias pueden sentir dolor.