Prietas, horribles, nacas: conductora hace comentarios racistas y la tunden en redes

México.- La conductora de Telediario Vespertino, María Julia Lafuente, se volvió viral en redes sociales, incluso fue catalogada como racista.

Lo anterior debido a un comentario que hizo, mismo que desató el enojo de los usuarios de las redes sociales.

Los hechos ocurrieron luego de que su compañero Luis Carlos Ortiz le presentara un meme que hicieron en contra de ella, mismo en el que colocaron su cara en el cuerpo de una mujer que recibió un apoyo por parte de Vicent Janssen, jugador de Monterrey.

Deben de respetar a uno. ¿Por qué no me lo dicen cara a cara? Porque miren, le sacan. Horrible, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas, esas no las tengo, expresó la conductora.