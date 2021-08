¡Prohibido llorar! Joven discapacitado pide trabajo para "pagar la renta y comer"

Un joven venezolano discapacitado que en internet se hace llamar Jesús Ibarra Guaire conmovió a miles de personas al pedir trabajo por internet.

Poco se sabe de él, pero sí que tiene conocimientos de programación en Filemaker y que tiene intención de trabajar desde su hogar con la finalidad de comer, pagar la renta y continuar sus estudios profesionales.

En su publicación de Twitter pidió que no le manden enlaces o páginas de internet, solo se limitó a que compartan su publicación para llegar el mayor número de personas posibles y así estar más cerca de su meta.

"Por favor Busco Trabajo se Programar en Filemaker. Puedo hacerlo desde aquí. No deseo que me envíen vínculos y paginas de internet. Deseo trabajar para comer, pagar la renta y seguir estudiando en la universidad. Le agradecería si me Retwitea", posteó.

El tweet hecho el lunes 2 de agosto alcanzó en aproximadamente un día casi 25 mil retweets, casi 150 etiquetas o tweets citados y más de 14 mil me gusta. Una gran reacción para apoyar al joven discapacitado que busca ganarse la vida.

Junto a la publicación de Twitter agregó una foto suya sentado en una silla de ruedas aparentemente en su casa. Con un pulgar arriba, chamarra negra y una gran sonrisa intenta ganar dinero para "comer".

Foto: Twitter @jose65ib / Publicación original