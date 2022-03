¡Que dolor! Turista muestra el terrible momento en que un cangrejo se mete en su oído mientras buceaba

Puerto Rico.- Una turista sufrió una aterradora experiencia luego de que durante sus vacaciones en San Juan, un cangrejo invadió su oreja cuando ella buceaba, ante lo extraño del suceso, la joven decidió publicar su historia en TikTok donde rápidamente viral.

El usuario @wesdaisy de TikTok, publicó un video en el cual se pude ver a la joven terriblemente preocupada y no es para menos, pues el crustáceo, paseaba por su oído como si estuviera en su casa, además, que al parecer no tenía intenciones de mudarse de ahí.

“Snorkel en San Juan. Un jodido cangrejo real”, se lee al pie del video que fue subido a la red el pasado domingo

En el clip, se puede ver a un médico hurgando en la oreja de la joven claramente asustada con un par de pinzas mientras le advierte eso "va a doler".

Pasado unos minutos, el pequeño cangrejo finalmente salió del orificio como si fuera una grieta durante la marea baja, después de lo cual el doctor arroja la criatura al pavimento.

El clip concluye con la cámara acercándose al crustáceo mientras el TikTokker conmocionado exclama "¿qué es eso?"

Hasta el momento el video cuenta con 2,3 millones de visitas en TikTok y toda clase de comentarios, donde las personas se muestran realmente sorprendidas.

"¿Alguien más saltó?" se preguntó otro, mientras que un bromista bromeó, "gracias por la advertencia, tapones para los oídos cuando esté en el agua durante las vacaciones".

“El resto del viaje está cancelado, ¡por favor llévame en el primer vuelo fuera de aquí!” dijo un espectador asqueado de la prueba digna de "This Came Out Of Me".