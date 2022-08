"¿Qué onda y los empleados?", se duerme en el cine y lo dejan encerrado. VIDEO

Nadie puede negar que cada vez más la experiencia de ir al cine es más cómoda y relajante, tal y como lo demuestra el caso que se hizo viral de un joven que se quedó dormido cuando estaba viendo una película y ¡Lo dejaron encerrado!

Mediante las plataformas virtuales se han hecho virales muchos momentos cómicos y trágicos que han sucedido en los cines, ya que estos espacios se prestan para que pasen un sinfín de situaciones con potencial para ser tendencia en la web.

Fue a través de la red social TikTok donde se hizo viral el caso de un joven del estado de Querétaro que, tras haberse "echado un coyotito" en la sala de cine, al despertarse se dio cuenta de que estaba encerrado dentro de la plaza en la que se ubica el establecimiento de entretenimiento.

En el clip que se volvió viral casi inmediatamente se puede ver cómo, al despertar en el cine el hombre se muestra confundido, pero aun así se ríe con nervios para tratar de sopesar la situación en la que se encuentra, después de lo cual se pregunta si todavía habría alguien más en el lugar.

"Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron… ¿Qué onda y los empleados?", menciona el joven identificado como Mike.

Tras ello, tomó la decisión de hacer un corto recorrido por la plaza y por las instalaciones del cine. Sin embargo, para su mala suerte, aparentemente absolutamente todo se encontraba cerrado.

"No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado", mencionó riendo nerviosamente.

Después de publicar el tragicómico momento que tuvo que pasar por haberse quedado dormido viendo una película en el cine, el caso se hizo viral en la plataforma social de origen chino.

Entre las millones de reproducciones y los cientos de comentarios, muchos internautas destacaron la actitud positiva del joven, mientras que otros aseguraron que la persona que se encarga de la vigilancia del lugar pasó un rato divertido viendo cómo lo dejaron encerrado por haberse dormido.

Te recomendamos leer:

Un hombre se operó la nariz él mismo viendo un tutorial de YouTube y termina en el hospital

Mujer denuncia por redes sociales a hombre con cámara en su zapato para grabar por debajo de la ropa de mujeres en Bogotá

"Vivo sufriendo privaciones", doloroso testimonio de mujer pensionada se hace viral

En días pasados también se hizo viral el caso de unas personas en el estado de Quintana Roo que, cómodamente, decidieron dejar estacionados sus autos en el estacionamiento de un Walmart para acudir al concierto de la cantante Gloria Trevi. No obstante, cuando acabó el evento, se encontraron con la no tan agradable noticia de que sus vehículos se habían quedado encerrados luego de que la tienda de la multinacional cerrara.