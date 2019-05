Qué significa "May the 4th be with you" en el día oficial de Star Wars

Hoy 4 de mayo es el día oficial de Star Wars, también conocido como "May the 4th be with you", pero quizá algunas personas desconozcan este significado.

"May the 4th be with you" proviene de la frase "May the force be with you" que se traduce como "Que la fuerza te acompañe".

Esta frase se remonta desde el 4 de mayo de 1979, tras la victoria de Margaret Thatcher en las elecciones del gobierno británico, cuando sus colegas del partido la felicitaron con esa frase en media página del diario Londo Evening News.

En el texto se podía leer:

Que el cuatro te acompañe, Maggie. Felicidades

Happy #StarWarsDay to all our fans around the world and #MayThe4thBeWithYou! pic.twitter.com/CzMsetw9IT — Star Wars (@starwars) May 4, 2019

Palabras que hacían referencia a la frase que dice Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker y luego a su hijo, Luke Skywalker: