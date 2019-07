¿Qué tan bueno es tener un amigo con derechos?

Es muy normal el hecho de que intimar con un amigo sea algo extraño si no estás acostumbrado a verlo con otros ojos, pueden existir dudas, miedo y ciertas inseguridades al hacerlo, pero si desde un principio las cosas se dejan claras esto podría evitar que alguien pueda salir lastimado.

Hoy 20 de julio es el día del amigo con derecho, relación donde dos amigos pueden combinar una relación afectiva y posiblemente sexual con quién mantienen normalmente una amistad, una relación así podría no terminar bien si no ponen las cartas sobre la mesa ante la situación y lo que quieren cada uno desde un principio, no enamorarse, que eso sólo arruinaría su amistad.

Una investigación que se presentó en Psychology Today reveló que esto ayuda a fortalecer vínculos, el 76% de 300 casos estudiados afirmó que tener sexo con un amigo ayuda a fortalecer y mejorar la relación amistosa que comparten.

"Este estudio parece desafiar la idea de que el sexo fuera del noviazgo siempre te lleva a emociones complicadas y destrucción de relaciones", compartió la doctora y especialista Heidi Reeder de Estados Unidos, encargada de dar a conocer la investigación.

Asegura también, que si los amigos que se encuentran dispuestos a intimar en el sexo y han hablado sobre sus posturas ante la situación, o sea que tienen claras sus intenciones, no siempre actúan como personas incómodas ante el contexto y no deberían agobiarse pensando si fue demasiado pronto o incorrecto el tener relaciones con un amigo.