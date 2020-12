Quién es Julioprofe, el youtuber amante de las matemáticas que busca entrar al Libro Guinness de los récords

Colombia.- Youtube se ha convertido en la escuela de muchas personas, en esta plataforma se puede encontrar todo tipo de información, como aprender a cambiar una llanta en el canal de "Papa Youtuber" que enseña necesidades básicas para la vida, o como el profesor colombiano Julio Ríos, mejor conocido como Julioprofe, quien se ha convertido en toda una celebridad por enseñar matemáticas a todos los países de habla hispana y que actualmente se ha vuelto viral en redes sociales ya que está en busca de imponer un Récord Guinness.

Resulta que con la intención de dejar una marca mundial, Julioprofe ha organizado con ayuda de la Secretaría de Educación Jalisco, el evento en línea para intentar entrar al Libro Récords Guinness Mundiales, donde buscará impartir la clase en línea de aplicación de las matemáticas con mayor cantidad de espectadores.

El profesor Ríos, es ingeniero civil y especialista en docencia universitaria, sin embargo, encontró en Internet otra de sus grandes pasiones; enseñar a través de un monitor. Además, ha explicado que lo hace con el objetivo de apoyar a estudiantes, maestros y padres de familia en los procesos de aprendizaje y enseñanza de importantes disciplinas como las matemáticas.

Julio profe se ha convertido en el salvador de millones de estudiantes de todo el mundo gracias a sus videos perfectamente explicados desde el año 2009. Tanto así que actualmente cuenta 4,37 millones de suscriptores y más de dos millones de reproducciones en general.

Cabe señalar que no es la primera vez que Julioprofe intenta romper un récord de esta magnitud, anteriormente organizó una clase de matemáticas de forma presencial, sin embargo, las cosas no salieron como se planeaban al principio y no se pudo logar el objetivo.

Mención de Recrea Academy tras el anuncio de la presea ganada por Julio Profe.

A dicho evento asistieron 5 mil 098 personas, más de las 4 mil 589 necesarias para romper el récord, no obstante, 887 fueron descalificadas, impidiendo que se lograra imponer la marca.

La clase histórica comenzó este 7 de diciembre a las 17:30 horas en la cuenta de Youtube de la Secretaría de Educación Jalisco, donde se mantiene una cantidad que ronda entre los 200 mil y 210 mil espectadores.

Asimismo, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, quienes lo pararon de felicitarlo ni un solo segundo además de dedicarle un sinfín de palabras de aliento para que pueda cumplir su meta.

A continuación te compartimos la clase en línea de Julioprofe con la que busca entrar al Libro Guinness de los récords.