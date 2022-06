Quién es Stephanie Matto, la influencer que gana miles al vender sudor de sus senos

Estados Unidos.- En inicios de este 2022 un nombre se hizo viral en todo el mundo: Stephanie Matto, una mujer que pasó de participar en el reality show "90 Day Fiancé" (Todo en 90 días) a vender sus flatulencias encapsuladas en frascos. Semanas después dio a conocer que ahora su nuevo negocio es la venta del sudor de sus senos. La noticia generó muchas dudas alrededor de la guapa influencer, una de ellas: ¿quién es?

Stephanie Matto es una yotuber, celebridad de televisión, empresaria y modelo originaria de Derby, Connecticut, Estados Unidos. Nació el 21 de septiembre de 1990 en una familia cristiana que tenía posibilidad de enviarla a estudiar a una escuela privada de la localidad.

La joven de 32 años al momento de redactar la nota, residente de Nueva York, USA, es hija de Bruce Wayne Matto, un hombre de negocios que murió en 2013 según el portal web "newsunzip" en su publicación de nombre "Who is Stephanie Matto? Wiki, Biography, Net Worth, Age, Boyfriend, Height, Family, Ethnicity & More".

Su madre, Magda Ballaró, también es empresaria. Su buen entendimiento del mundo comercial aparentemente fue aprendido en su familia nuclear.

Según medios de comunicación citados por "newsunzip", Stephanie Matto es bisexual y sostuvo una relación con la personalidad de redes sociales Erika Owens, quienes se habrían conocido en Australia previo a la grabación del reality show "90 Day Fiancé".

Tras separarse de la mujer, en septiembre de 2021, anunció su compromiso con el también creador de contenido Nik Stonestreet, cuya cuenta de Instagram es: "yourwetsock1", quien también publicó en su perfil una foto confirmando la veracidad de la noticia.

Cabe destacar que no es un hecho público que Stephanie Matto y Nik Stonestreet estén comprometidos y próximos a una boda, pues, a pesar de la foto sobre el anillo de matrimonio, la mujer de 32 años no ha publicado al respecto en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram es: @stepankamatto.

El medio antes citado aseguró que la influencer popular por su participación en tv y por vender el sudor de sus pechos tiene una estatura de un metro con 70 centímetros (170 cm); pesa alrededor de 58 kilógramos, tiene ojos azules, cabello rubio y perforación en las orejas. Con esto ya respondimos otra pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto mide Stephanie Matto?

A continuación una lista de los programas de televisión en los que ha participado la estadounidense: "She's Got It", "90 Day Fiancé: Before the 90 Days", "90 Day Fiancé: B90 Strikes Back"; "Strictly Stalking", "90 Day Diaries", "90 Day Bares All", "90 Day Fiancé: Pillow Talk" y "90 Day Lovers' Collection".