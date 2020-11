Quién es el hombre que choca y asegura ser un físico nuclear de Chernobyl

Sonora.- Durante la tarde del pasado 3 de noviembre comenzó a circular un video en redes sociales que muestra a un hombre momentos después de haber sufrido un accidente automovilístico tras conducir bajo la influencia de las drogas. La grabación se volvió viral en Internet, generando gran cantidad de reacciones y sobre todo opiniones divididas por parte de los internautas, sobre la veracidad de las imágenes.

Resulta que una vez que el hombre estrelló su camioneta, autoridades locales se acercan para verificar que no haya sufrido alguna lesión, sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que comenzó a decir cosas extrañas y carentes de sentido, como asegurar que era un "físico nuclear de Chernobyl en Ucrania". Desde luego que estos argumentos dieron entender a los uniformados que el joven había consumido algún tipo de droga.

"Súbete wey, ahí viene el 2021, carnal. Todo bien, súbanse goe. Carnal, súbete carnal. Carnal, carnal, estoy agarrando señal, carnal, dijo el hombre a las autoridades. Lo más raro y que sinceramente provocó la risa de muchos, es que en cuestión de minutos paso por varios estados de animo y temas de conversación.

Y volvemos a la normalidad, súbanse, súbanse, soy su conductor de Uber, gusta un agua, una bebida. ¡Súbete, goe! ¡Súbete, goe! El 2021, carnal" dijo de forma repentina.

Tras varias insistencias, las autoridades logran bajarlo de la unidad y proceden a realizarle un interrogatorio, no obstante, segundos más tarde aparece de nuevo haciendo movimientos extraños que desconciertan a todos en el lugar. Según sus respuestas, el sujeto es originario de Hermosillo, Sonora y se desempeñaba como "ingeniero atómico, físico nuclear en la planta de Chernóbil, Ucrania"

Esta última respuesta lo convirtió en uno de los personajes virales más populares del 2020, incluso en diferentes plataformas de Internet ya circulan un sinfín memes al respecto.

¿Video "Real o Fake"?

En la sección de comentarios los usuarios protagonizaron un intenso sobre la veracidad del video, ya que algunos creen que podría tratarse de una actuación mientras que otros aseguran que es totalmente real. Para poner dudas a todo eso, aquí te lo explicamos.

Efectivamente, el video no es real, se trata del divertido contenido de "Luisito Time", un joven influencer originario de Sonora que se caracteriza por este tipo de videos, ya que no teme llegar a los extremos.

Como era de esperarse, una vez que los usuarios lograron encontrar su pagina oficial, no dudaron en dejar sus comentarios sobre el video viral. "No mames, carnal, yo ya venía a preguntar de cuál te fumabas, para ir a buscar de la misma, Alch sí me la creí", " te creí todo, lo hiciste muy bien... pensé, enloqueció por el confinamiento", "Vengo de Twitter para conocer tu trabajo y tienes muy buenas ideas cómicas que podrían ser o son una crítica a la sociedad. Muy bien joven siga así que esta causando muchas risas al público", fueron algunos comentarios que recibió Luisito.