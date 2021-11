¿Quién es el niño que hace pasteles y por qué los usuarios de redes sociales lo quieren tanto?

Argentina.- Joaquín es apodado en redes sociales como "el nene que hace tortas", pero su historia ha inspirado a miles ya que a los 8 años sufrió graves quemaduras pero eso no lo detuvo para seguir sus sueños.

Los padres de Joaquín, Raquel y Emanuel, trabajan como vendedores ambulantes y distribuyen un remanente de sus ingresos a sus hijos.

Joaquín de 10 años tiene un hobby que se hizo popular en redes, ya que le gusta la repostería y hornea pasteles para compartirlas con su familia, pero también con los vecinos de su barrio y su sueño es ser un gran pastelero, el pequeño comparte sus historias en Instagram y en Twitter.

Joaquín Nahuel comparte sus trabajos a través de Instagram como @Joaquinn50584, en YouTube como Joaquín Nahuel, Twitter @joaquinnahuel y en TikTok @joaquinnahuel22

Su casa se encuentra en el barrio Parque Rivadavia de General Rodríguez, en Buenos Aires y su historia se volvió viral con el propósito de ayudarlo a conseguir una heladera porque la suya "no enfría mucho".

Joaquín es popular en redes sociales, ya que en Twitter cuenta con 44 mil seguidores y en Instagram con unos 54 mil.

Joaquín sigue sus sueños / Foto: Vía Instagram

Joaquín comenzó con la pastelería cuando tenía 6 años y veía a su abuelo Francisco preparar bizcochos para compartir con ellos durante la hora del mate o el té y así le pidió que le enseñara a hacerlo, porque le parecía un proceso divertido.

El accidente ocurrió en el cumpleaños número 29 de Raquel cuando se encontraban en el patio de su casa.

Joaquín sufrió un horrible accidente a los 8 años, ya que cuando estaba haciendo una travesura infantil, agarró una botella de alcohol y la vertió sobre las brasas de un asado familiar y las llamas lo envolvieron a él y a su hermano mayor.

El niño estuvo cinco minutos peleando con el fuego, intentando extinguirlo, lo que le dejó profundas cicatrices y algunas secuelas, después de muchos días de tratamiento y cuidado de su familia, Joaquín salió adelante y pudo dedicarse a los que ama.

El relato de la familia se unificó con una frase: Todos recuerdan lo que decía Joaquín ."Él lo único que decía era que no quería morir". "Mami no quiero morirme", decía Joaquín a su mamá.

Fue el abuelo, el mismo que le enseñó a hornear, quien con un abrazo temerario sofocó el fuego de Joaquín. La ambulancia que habían pedido nunca llegó y fueron dos policías que asistieron a Joaquín mientras Raquel le quitaba la ropa quemada y lo envolvieron en una frazada y lo trasladaron de urgencias al Hospital de General Rodríguez.

"Los médicos nos dijeron que nos vayamos preparando porque para ellos Joaquín no iba a salir vivo. Tenía mucho porcentaje de su cuerpo quemado y nos decían que a su edad es muy normal que los pacientes se descompensen y que no haya vuelta atrás. Nos prepararon para ver morir a mi hijo. Creían que no iba a aguantar la noche. Pero la aguantó y al otro día a la mañana lo llevaron al Hospital de Quemados", recuerda la familia.

Cada día va perfeccionando sus técnicas / Foto: Vía Instagram

En el Hospital de Quemados, el cuadro no mejoró, su salud era reservada, su estado era delicado. "Nos decían que no había evolución, que iban a hacer todo lo posible pero que estaba en manos de Dios, que más de lo que hacían no podían hacer", mencionó Raquel

Al pasar de los días, Joaquín nunca perdió la consciencia y los primeros estudios le devolvieron la esperanza: Se había quemado el 25% del cuerpo, pero no había quedado afectado ningún órgano interno. Había perdido la piel de su brazo derecho, de sus dos piernas, de su entrepierna, de su cuello, de sus oídos, de parte del pecho y la cara. Pero estaba vivo y en paz.

La rehabilitación de Joaquín se detuvo cuando todo el mundo se puso en pausa por la pandemia que comenzó en marzo del 2020: Una pandemia había sacudido las prioridades del sistema de salud nacional. Dejaron de hacerle injertos de piel que venían reemplazando sus partes muertas. Las operaciones programadas se suspendieron, pero en marzo de 2021, les informaron que las lesiones ya habían cicatrizado, que no podrían hacerle nuevos injertos y que iban a tener que introducir debajo de la piel del rostro cuatro expansores. Cada uno con un costo de 500 dólares.

La necesidad económica estimuló el deseo de Joaquín de ser pastelero, su familia organizó sorteos para costear la compra de los expansores. De poco a poco Joaquín fue perfeccionando su técnica. En el tercer sorteo, su pastel ya quera uno de los mejores premios.

"Tiene 10 años, no tiene preparación, nunca hizo un curso pero el bizcochuelo, la crema y el manejo de la manga le sale perfecto. Y nosotros no entendemos nada de pastelería".

Ahora Joaquín es un pastelero en potencia y es apoyado por sus miles de seguidores con cariño.

"Felicitaciones Joaquín. Es maravilloso que desde pequeño tengas ya una afición seguida de habilidad. Suerte en todos tus emprendimientos". Comentan las personas que siguen a Joaquín.