Quién es "la psicópata", la mujer del aguacate y el "potatsio" que se volvió viral

República Dominicana.- Los tiempos de cuarentena han dado la oportunidad de convivir más en familia, realizar por fin aquellos labores de hogar que comúnmente posponemos, y sobre todo, pasar más tiempo de ocio en las redes sociales, esto ha provocado que el 2020 nos regale gran cantidad de personajes que se vuelven viral en Internet, el más reciente es la chica del aguacate y el "potatsio", quien se volvió famosa en Tik Tok por sus singulares respuestas a la hora de conceder una entrevista.

Su nombre real es Cristina González, mejor conocida como "La Psicópata" y últimamente como "La Reina del Potatsio", originaria de San Isidro, en Santo Domingo, República Dominicana. Además, algo que poco saben es que la ahora influencer es madre soltera de dos pequeñas, una niña de 6 y un niño de 7 años de edad.

Comentó en una entrevista para el youtuber, Vladimir Jáquez, que desafortunadamente ha vivido durante muchos años con dificultades económicas, es por es que ahora que ha alcanzado la fama en Internet la situación ha mejorado bastante para ella y su familia. Asimismo, hizo una de sus más grande confesiones, explicó que antes de ser un personaje de redes sociales se ganaba la vida siendo una "chica mala", haciendo referencia a la prostitución. Afortunadamente hoy en día se ha retirado cien por ciento para no regresar nunca más, pues aseguró que ese estilo de vida lo provocó mucho sufrimiento. Por otra parte, dejó claro que nunca ha sido una mujer que consuma drogas u otras sustancias nocivas, solamente lo hacía para poder alimentar a sus hijos.

¿Cómo se volvió viral?

Sobre su fama, explicó que todo fue idea de un amigo a quien ahora llama su "manenger" (Manager), un hombre que se hace llamar en Internet como César RD, y le maneja todas sus cuentas pues ella asegura que de eso "no sabe nada". Detalló que todo comenzó como parte de un juego hasta que un día todas las plataformas de Internet estaban inundadas de sus videos y frases célebres como "sape mameluco".

Toda República Dominicana se enteró de quien era Cristina González mejor conocida como "La Psicópata", su gran sentido del humor logró conquistar a miles de usuarios. Sin embargo, lo que realmente la volvió viral en todo el mundo fue su video del aguacate, donde ganó un nuevo nombre, "La reina del Potatsio".

Resulta que otro youtuber de nombre "El chico Sandy", la hizo una entrevista en la calle el pasado mes de julio, durante la sesión de más de 16 minutos hay un momento en particular donde él comienza a hablar sobre el aguacate y ella responde cuando todavía ni termina.

"El aguacate es una fruta…", empieza diciendo el hombre cuando Cristina lo interrumpe diciendo, "potatsio". No obstante, la cosa no se queda ahí pues el reportero le pregunta sobre por qué esta fruta es de color verde y la chica contesta: "Muy bueno, con arroz blanco". ¡Peor aun!, "la psicopata" sigue haciendo de las suyas ya que como si no se enterase de las preguntas del reportero, continúa diciendo colores al azar: "blanco, amarillo".

El video original está por alcanzar las 5 millones de reproducciones y en las otras plataformas ni hablar, están totalmente inundadas. Fue a partir de esta entrevista que ahora es conocida como "La Reina del Potatsio" por millones de seguidores de todo el mundo.

Por si fuera poco, a este fragmento del video se le sustrajo el audio y se viralizó en Tik Tok, donde sus fans pudieron recrear la escena, incluso hasta algunos famosos, entre ellos Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Kenia Os, entre otros, esto sin mencionar que hasta le hicieron un remix. Actualmente en su cuenta de Instagram es seguida por casi 400 mil personas, quienes están pendientes de cada una de sus publicaciones.