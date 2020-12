Quién es la sinaloense que se está haciendo famosa en Tik Tok por su manera de cocinar

Sinaloa.- Parece ser que Sinaloa ha regalado a los internautas un nuevo personaje viral en las redes sociales, se trata de la usuaria de Tik Tok, @valdezirene408, mejor conocida como Doña Irene, quien se ha ganado el cariño por excelente toque en la cocina pero sobre todo, por su gran sentido del humor. Esta mujer sinaloense ha crecido a pasos agigantados en cuestión de semanas. Simple y sencillamente es una joya del Tik Tok.

Desde la llegada de Tik Tok, la vida de muchas personas ha dado un giro extraordinario, no solamente para los usuarios que se dedican a ver videos con fines de entretenimiento, sino para los creadores de contenido. Esta plataforma te permite conectarte a cualquier parte del mundo con solamente deslizar el dedo hacia arriba, de esta forma, ha hecho que algunas personas comunes se conviertan en toda una celebridad, pues podríamos decir que somos comunes, pero no idénticos, cada quien tiene su toque y esto es lo que termina enamorando o inspirando a muchos otros, como por ejemplo la chica con la boca más grande del mundo o desde República Dominicana, la "la psicópata", la mujer del aguacate y en "potatsio".

Pero en esta ocasión hablaremos de Doña Irene, una mujer originaria de una zona rural llamada Carboneras, en Guasave, Sinaloa. Y es que la verdad, como toda una sinaloense no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar, además que todos sus videos tienen un toque divertido que desata carcajadas entre los usuarios. Por si fuera poco, tiene grandes cualidades para la cocina y lo ha demostrado en un sinfín de ocasiones, incluso algunos de sus seguidores se toman el atrevimiento de pedirle sus recetas.

Tanto así, que hoy en día dirige un exitoso restaurante en la ciudad de San José, California, Estados Unidos. De hecho, muchos de sus videos los realiza en las instalaciones de este negocio, mismo del que no ha compartido la ubicación exacta por cuestiones de seguridad, sin embargo, los buenos deseos por parte de sus fans nunca se hacen esperar.

Aunque tenemos que reconocer que no todo es miel sobre hojuelas, algo que ha llamado la atención de muchos usuarios de Tik Tok es su singular forma de hablar, claro que como sinaloense siempre se le escucha hablando muy fuerte, pero resulta que Doña Irene, padece de sordera desde pequeña, por esa razón ella misma explicó que suele hablar en tono muy alto y siempre procura leer los labios de las personas para entender.

De hecho, en uno de sus videos explicó con lágrimas en los ojos que la pandemia de Covid-19 no solo le ha afectado en la cuestión de la salud o en la economía, sino con el acercamiento que tiene con sus clientes. Detalló que siempre busca platicar con ellos y hacerlos sentirse bien en su negocio, no obstante, en su lugar de trabajo tuvo que colocar una especie de aislante que no le permite leer los labios y por esto ha perdido comunicación.

Aquí estoy ya en la taquería, ya llegue, en este lugar a mi me apasionaba estar porque estaba en contacto con el público, pero, ¿A quién no nos ha dejado huella el coronavirus?. A mi me dejo una, yo ya no puedo estar en contacto con en público, porque soy una persona sorda, antes con mi aparato los escuchaba bien porque leo los labios, yo hablo muy fuerte, no me da vergüenza decirlo, el coronavirus me limitó esto a mi", dijo Doña Irene sin poder resistir el llanto.

Al final solo recomendó a sus seguidores que "disfrutaran la vida" ya que no había de otra, afortunadamente estos respondieron satisfactoriamente y le dedicaron palabras de apoyo. Actualmente la "Tiktoker sinaloense", tiene casi 30 mil seguidores y se acerca a los 300 mil me gusta. Sus videos no solamente circulan en esta plataforma sino que ya se pueden encontrar en otras, a pesar de que no son oficiales. Ella por su parte ha comentando en algunas ocasiones que tiene pensado abrir pronto un canal de Youtube para hacer videos más largos y así poder compartir las recetas que tanto le pide.