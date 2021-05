Reaparece ANONYMOUS en México y promete venganza por la Línea 12

Ciudad de México.- A través de un video de Twitter, un presunto miembro de hacktivista de ANONYMOUS mandó un presunto mensaje ante la reciente situación en México, donde promete venganza y pretende "desatapar el cochinero" de algunos funcionarios relacionados con el accidente de la Línea 12.

En el video, los hackers aseguran que buscarán venganza por los fallecidos en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

"Hola México, somos Anonymous y hemos venido de muy lejos", se escucha decir al sujeto con la mascara de Guy Hawkes.

Sin embargo, cabe señalar que ANONYMOUS no cuenta con ninguna red social, ya que al ser hackers y ser algo ilegal, sería la manera más obvia de dar su ubicación.

Aunque existen dudas en la legitimidad el mensaje, detallan el papel del gobierno y pretenden destapar a algunos funcionarios relacionados con el siguiente mensaje:

Presunto mensaje de ANONYMOUS / Foto: Captura

"Después de ver los indignantes suceso de la Línea 12 del Metro, una gota que derramó el vaso y por eso decidimos apoyarlos contra la dictadura. Además sabemos que hackers rusos atacarán los sistemas del INE ya que el gobierno no aceptará la derrota el próximo 6 de junio". Menciona el sujeto con la mascara de Guy Hawkes.

"En los siguientes días revelaremos corrupciones y depravaciones de quienes estuvieron involucrados y son culpables de estos cobardes asesinatos, algunos son solo candidatos los cuales no deben ganar, no permitiremos que México se hunda más en la dictadura. Somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espérenos."

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no hay una cuenta oficial de ANONYMOUS por lo que cualquiera podría hacer este mensaje con tan solo usar una mascara de Guy Hawkes.

Cabe señalar que el grupo de hackers ANONYMOUS funciona de manera descentralizada, así que no existen ataques "oficiales".