Reconocen a abuelita que conquista Youtube con sus recetas hechas con amor

Janet Kushner es una abuelita originaria de Ciudad de México pero vive en Austin, Texas y ha conquistado Youtube por sus recetas mexicanas hechas con mucho amor.

La abuelita mexicana fue reconocida en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues se ha convertido en toda una influecer con su canal de Youtube "Jauja Cocina Mexicana" en la cual cuenta con cinco millones de seguidores, los cuales se han vuelto adictos a su inigualable sazón.

Janet fue presentada en Telemundo por el cher Oropeza en el programa el día de ayer, rindiendo honor a mujeres imparables y preguntó de donde viene el origen del nombre de su canal de Youtube.

A lo que ella contestó que Jauja significa paraíso, prosperidad o abundancia, nombre con el que Janet busca darles un pedazito a sus suscriptores del paraíso y de la felicidad que ella siente cuando cocina.

"Estamos ya muy cerquita de cumplir 6 millones y la verdad todavía no me lo creo y es una satisfacción muy grande pero sobre todo es un honor que me dejen entrar a sus hogares y que me confien tanto, porque confian en nuestras recetas y es muy bonito que te escriban y que te digan que desde que siguen tus recetas la comida se acaba y la familia le dicen que cocinan mucho más sabroso", dijo la exitosa abuelita.

Además Janet mencionó que muchas personas que se quedaron sin empleo por la pandemia han montado sus negocios con sus recetas vendiendo comida preparada.