Redes la atacan por pasear a especie en peligro de extinción en CDMX

CDMX.- Las mascotas son para la mayoría de personas parte de su familia, por ello les brindan todos los cuidados que necesitan y aún más, sin embargo, en ocasiones gente con mucho poder adquisitivo tras ver videos virales, opta por mantener en cautiverio especies no domesticables, lo que usualmente termina con resultados fatales, ya sea para los dueños o el mismo animal.

Algo así sucedió a una mujer que el sábado 05 de septiembre habría salido a pasear con su inusual mascota en los pasillos de Plaza Antara, en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX) desencadenando reacciones en redes sociales que rápidamente llenaron la bandeja de texto con mensajes de odio por tener un Tigre de Bengala, especie en peligro de extinción.

El suceso fue reportado vía Twitter por la usuaria @ZaiPorras, quien aseguró que también encontró la imagen circulando en internet, pero en Facebook, por lo que decidió hacerla pública tras notar que es ilegal tener una mascota así.

En las diversas imágenes que se pueden encontrar, se ve a la fémina paseando tranquilamente mientras lleva al felino con una correa y un pequeño suéter color gris, según una fotografía va acompaañda por un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que porta una boina negra y tapabocas del mismo color.

@ZaiPorras aseguró que la mujer involucrada encontró su publicación y comentó, sin embargo su misma versión agrega que eliminó lo plasmado.

La mujer encontró mi publicación y tuvo la audacia de decir que "no era ilegal". Cuando le respondí, eliminó su comentario y me bloqueó Sin embargo, encontré más fotos del cachorro', escribió.

"En México, es completamente legal tener de mascotas especies exóticas. Siempre y cuando NO sean especies en peligro de extinción/en riesgo y obviamente, cumpliendo con una serie de requisitos No puedo creer, que ninguna persona en @AntaraFashion llamará e hiciera una denuncia", escribió en un tweet posterior.

Para rematar, la cuenta denunciante cuestionó que más allá de los posibles papeles que la dueña pueda tener como propietaria del tigre de bengala, "¿Qué asegura que cuando crezca le va a dar la calidad de vida que se merece?".

@ZaiPorras también preguntó publicamente ante qué instancia podría realizar una denuncia sin poseer la dirección o identidad del señalado, por lo que dejó abierta esa posibilidad.

"En resumen, no puedo con la ignorancia de la mujer en cuestión. 1. Si vas a tener un aminal ilegalmente no lo sacas a la calle 2. No contestas a las publicaciones para que den con tu identidad ¿Alguien sabe si se puede denunciar aunque no tenga la dirección del denunciado?".