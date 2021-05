Redes sociales atacan a Mauricio Islas tras discutir con Markitos Toys por Big Boy

México.- Tras la polémica desatada por la discusión que protagonizaron Mauricio Islas y el youtuber Markitos Toys por el elefante Big Boy, las redes sociales arremetieron con todo contra el polémico activista mexicano.

Comentarios como "Ay wey qué malísima vibra me da Arturo Islas", "Soy yo o se ve súper actuado lo de Arturo Islas", "Veo el video de Arturo islas y solo escucho quiero atención", fueron solo algunos de los que abundaron.

Aunque sí hay un grupo de personas que se mostraron a favor de Islas, la gran mayoría repudió lo dicho contra el líder de los Toys, más aún porque ya tiene antecedentes de "odio" en redes.

No es la primera vez que Mauricio Islas es señalada en redes sociales por su accionar con relación a los animales, pues en más de una ocasión ha sido atacado por presuntamente fingir o planear sus videos.

Sin embargo, sí es la primera vez que involucra tan profundamente a otro personaje con poder en redes, el youtuber de Culiacán, Sinaloa, que en días pasados dio su opinión sobre el paquidermo Big Boy.

La discusión

La disputa verbal comenzó porque Markitos Toys dio su opinión sobre el elefante, afirmando que no se encuentra en las mejores condiciones dentro del Zoológico de Culiacán, a lo cual Mauricio Islas respondió contundentemente: "Eres un ignorante, eso es lo que eres, un perfecto ignorante".

El activista dijo en un video subido a sus redes sociales que el culiacanense les afectó mediante su opinión en un video. Explicó que al ser un influencer con impacto en millones de personas debería "ser responsable de lo que dice y hace".

"Cuando uno habla con conocimiento y argumentos, puede dejar callado a más de uno", sentenció Islas.

Todo esto generó una respuesta de Markitos Toys, quien afirmó no haber dicho "nada que no fuera cierto". "Estoy pensando si contesto el video que hicieron hacia mí, donde me llaman pelele, ignorante, payaso, por una persona que yo no agredí, que no le falte al respeto", agregó.