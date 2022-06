Regalan gomitas mágicas a ex diputada en el Congreso y se da viaje sin querer

Su nombre es Nayeli Salvatori Bojalil y es una política mexicana, de 2018 a 2021 fue diputada en el Comgreso de la Unión de México, y es desde sus redes sociales como TikTok que comparte la historia de cuando le regalaron gomitas mágicas.

Reconocida en TikTok como Nay Salvatori, cuenta en su video que es muy común que al Congreso lleguen infinidad de obsequios para todos, incluso entre el grupo de diputados se dan regalos entre ellos.

Entonces por el tiempo cuando estaba en análisis la aprobación de la maribuana, unas personas que estaban a favor le enviaron un paquete a la ahora ex diputada y secretaria de la Comisión de Radio y Televisión.

"Me canastearon siendo diputada, me canastearon quiere decir que te dan algo que no debes consumir y consumes. Un día llega mi asistente y me deja un paquete, me dice que me lo enviaron y eran unas gomitas de dulce" explica Nay Salvatori.

Aunque su regalo venía con un papel con un texto, a la diputada en ese entonces, se le hizo fácil hacerla a un lado, pensando que era una frase como "Disfruta de nuestros dulces" y se come no solo una, sino dos gomitas.

"Sabían muy bien, un poco extrañas pero sabían muy ricas, y de repente a las dos horas, hagan de cuenta que me despegué de mi cuepro" relata la ex diputada mexicana y también declara que es una persona que ha probado la maribuana, pero dice que no es una consumidora.

La ex diputada por Puebla solo se comió dos gomitas pues considero que era ya mucha azúcar para su cuerpo, "sino no sé cómo me hubiera ido, tenía una junta importante y yo hasta la m..., y yo no sabía ni dónde estaba, estaba en mi oficina y de repente estaba en el pleno, una cosa espantosa".

La graduada de la Universidad Madero detalla que el trip o el viaje le duró seis horas, estaba muy callada, lo cual no es normal en ella según dice y a la espera por entrar a su reunión le dijo a su compañera que por qué tardaban tanto en entrar, cuando solo habían pasado 5 minutos.

"En la junta ellos hablaban y yo volteaba a ver los árboles y así de qué bonitos árboles, veía la mesa enorme y luego fui y esa mesa es chiquita, al terminar la reunión, me quedé en medio del patio y tuve que hablarle a alguien para que fuera por mí, porque me perdí y no sabía a dónde ir".

Y la historia no termina ahí, pues Nay Salvatori también da a conocer que en su ignorancia pidió que le llevaran un cuernito y una leche para que se bajara del viaje, según para que se le cortara el efecto, sin tener en cuenta que cuando la maribuana se ingiere en comestible, grasas como la leche y el pan, potencian el efecto.

"Me vuelve a dar el jalón, obviamente me supo delicioso y me acuerdo que dije que ese era el cuerno más exquicito, luego me dio mucha risa, hasta me mandaron una foto en el Congreso, donde todos interactuan, y yo estoy como en Marte".