Rescatan gato gigante en parque y lo confunden con un leopardo en Tamaulipas

Tamaulicas.- La fundación Patitas de la Calle, dedicada a rescatar a perros y gatos en situación de calle en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, tras un reporte anónimo aseguraron un peculiar gato, que es de tamaño gigante y tiene colores lo hacen parecer un leopardo.

El gato es de raza begalí, felino doméstico que se parece a los felinos salvajes exóticos como los leopardos y ocelotes. La fundación bautizó al felino como "Andres" luego de rescatarlo del parque Fray Andres de Olmos en Tampico, Tamaulipas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El enorme gato recibió atención veterinaria por el médico Daniel Constantino de Patitas de la Calle, quien lo desparasitó y practicó una profilaxis dental. Debido a que le faltan piezas dentales, la fundación señaló que se presume que se trata de un adulto de más de 8 años aproximadamente.

Además, indicó que el felino solamente quiso alimento premium, por lo que suponen que era un gato doméstico. El domingo, Patitas de la Calle mencionó en una publicación en redes sociales que en cuanto "Andres" terminara su tratamiento se pondría en adopción responsable.

"A quien cumpla con los requisitos principalmente solvencia económica por su alimentación y que esté dentro de casa (no enjaulado)", puntualizó. Asimismo, el felino solo estaría disponible para adopción a vecinos con casa propia en Tampico o Madero.

"Es un gato muy noble nada agresivo convive con otros gatos de preferencia que no tengan perro", concluyó Patitas de la Calle, reiterando que no se daría en adopción a nadie que no cumpliera con todos los requisitos.

Gato bengalí "Andres" | Patitas de la Calle

El gato bengalí Andres mide casi un metro de longitud y tiene un peso de 5 kilos 800 gramos. De acuerdo a Americ Sandoval, quien encabeza Patitas de la Calle esta especie exótica tiene un costo de 40 mil pesos.

Este lunes, la fundadora de Patitas de la Calle informó que Andres, el gato bengalí, ya tiene posible adoptante, por lo que se encuentra en prueba para ver si se adapta a su nueva vida.

Esta raza de gato, es de origen estadounidense, se atribuye a la intervención humana la cruza de un gato doméstico y una gata bengala. Sus huesos son pesados, por lo que es un gato de gran tamaño, con un peso de hasta ocho o nueve kilos en los machos, mientras que las hembras pesa entre los tres y cinco kilos.