¿Respeto o atrevimiento? Julio César Chávez Jr aparece con gorra de "El Chapo" Guzmán

Julio César Chávez Jr vuelve a causar polémica en las redes sociales por la publicación de una foto que a simpre vista no llama la atención hasta que se presta atención a la imagen de El Chapo Guzmán Loera en la gorra del boxeador.

Sobre la imagen del rostro de El Chapo tiene una pequeña corona inclinada como adorno, como si se tratara de una idolatría al famoso narcotraficante recién condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Como era de esperarse el hijo de la Leyenda del Boxeo se convirtió en blanco de críticas por parte de los usuarios de las redes sociales que lo tacharon de idolatrar al narcotraficante responsable varias muertes.

Ante esto, el boxeador Sinaloense se defendió al argumentar que no debían hacer caso al “símbolo del Chapo” y aseguró que no tiene que dar explicaciones a nadie.

Instagram

En el video publicado en el perfil de Instagram @jcchavezjr, Julio Cesar Chávez Jr exhortó a sus seguidores a ver la bandera u otros elementos que salieron durante la transmisión; sin embargo, en ningún momento se quitó la gorra.

“No tiene nada de malo. No veas los símbolos ni nada. ¿Por qué no me dicen ‘ah tiene a México’? Ves otra cosa porque tu cabeza está enferma. Es tú cabeza”

Este fue el argumento que presentó el sinaloense al leer las críticas por su cachucha, antes de hacer caso omiso a los Haters y mantener su postura de que “no tenía nada de malo” portar la imagen del ex líder del Cártel de Sinaloa.

“Son personajes que hay en diferentes partes. No tengo que darte explicaciones, pero tienes que verlo así para que las cosas sean mejores en México o en todo el mundo, tienes que ser abierto”, dijo Chávez Jr.

Después sostuvo que una simple foto no debería de publicar odio en ninguna parte. “Una imagen, una canción no puede provocar el enojo o la molestia... No tiene nada que ver. Relájate”, señaló.