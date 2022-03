¡Responsabilidad y amor! Don Justino recorrió kilómetros para esterilizar a su perrita

Para muchas personas las mascotas son parte de la familia, los aman, los cuidan, y se hacen responsables de ellas al cien por ciento y este es el caso de Don Justino.

El señor Justino bajo de la comunidad del Rincón a Miacatlán, Morelos para esterilizar a su querida perrita.

Sin importar los kilómetros que recorrió arriba de su caballo llevó a su perrita a esterilizar y no en campaña, Don Justino pagó a un veterinario.

Leer más: Caen muertos alrededor de 50 gansos en Cuauhtémoc, Chihuahua, ¿Por qué?

El reponsable acto del señor se viralizó en redes sociales y cientos de usuarios reaccionaron y aplaudieron la responsabilidad y amor de Don Justino por su mascota.

"Don Justino, bajo de la comunidad del Rincón a Miacatlan con su perrita, para esterilizar, no en campaña, pago el veterinario y eso habla de su responsabilidad como dueño, por que mucha gente dice vivir lejos o no tener economía. Así que, no tenemos excusa....

Después de tanto caos, aun confío en que existen seres humanos, que puedo admirar y aplaudir.

Esterilizar es un acto de Amor, el es el claro ejemplo", escribió Leticia Rocha en su Facbook, junto a unas imágenes.

Leer más: Captan por primera vez el canto de un sapo en Ecuador: se creyó mudo por un siglo

En las fotografías se observa como la perrita va en un costal amarrada al caballo, donde el señor la transporta hasta el veterinario.