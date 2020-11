Restaurante alemán desafía al confinamiento con osos de peluche y se vuelve viral

Alemania.- La pandemia de Covid-19 obligó a millones de negocios de todo el mundo a cerrar sus puertas con el fin de evitar la propagación del virus, sin embargo, esto generó más tarde una severa crisis mundial, es por eso que los empresarios tuvieron que implementas creativas estrategias para seguir trabajando sin poner en riesgo a sus empleados y sobre todo a sus clientes.

Desafortunadamente, aun así los rebrotes no son una acepción y por eso el Gobierno de Alemania decretó un nuevo confinamiento, solo que algunos empresarios no están contentos con esta medida. Un ejemplo es el restaurante alemán Pino, el cual optó por una tierna idea para protestar, llenar el negocio con osos pandas de peluche. Esto le valió para que se volviera viral en Internet en poco tiempo.

Nadie estaba preparado para la contingencia sanitaria más agresiva de los últimos años, de eso no hay duda, incluso las empresas más exitosas del mundo se vieron afectadas. Es por eso que se creó una necesidad de adaptarse a una nueva "normalidad" muy lejana a lo que era antes, no obstante, el curso del virus parece no detenerse y esto ha provocado que diferentes gobiernos del mundo apuesten por una segunda cuarentena.

Sin embargo, el impacto económico que esto traerá es enorme, así que en forma de protesta, el establecimiento de comida "Pino" implementó el sistema "Panda-mie", el cual consiste en colocar a estos peluches sentados en las mesas simulando que comen y beben cerveza para crear conciencia sobre el golpe económico que sufrirá la gastronomía en la ciudad de Frankfurt, Alemania.

"Queríamos devolver un poco de vida a nuestro restaurante. Es una protesta silenciosa. Un regalo para nuestros invitados, por lo que las luces se mantendrán encendidas día y noche mientras duren las restricciones, para que los transeúntes puedan disfrutar de la exhibición”, dijo el dueño del restaurante, Giuseppe Fichera.

Con el fin de solventar los gastos del local y nómina de empleados, el restaurante ha puesto a la venta a estos tiernos osos por 150 euros cada uno, además que viene incluido con una playera oficial y un vale para consumir en el restaurante de 25 euros.

Cabe señalar que el nuevo confinamiento en Alemania se programó desde el pasado 2 y su final era incierto hasta que la canciller Angela Merkel, indicó el día de ayer que se prolongará por lo menos hasta principios de enero 2021.