Reto Viral: Encuentra la paleta escondida entre los helados y resuelve el desafío

Aunque el clima ya está cambiando un poco y se siente más ligero el calor, quizá este nuevo reto viral te de ánimos de comer algo muy helado pues para resolverlo deberás encontrar la paleta de entre los conos de nieve en menos de 20 segundos.

El reto fue compartido a través de redes sociales y solo un número muy pequeño de internautas han logrado resolver el desafío en menos del tiempo establecido.

El reto fue creado por nuestro ya conocido artista húngaro, Dudolf conocido en redes como Gergely Dudás quien utiliza la ilustración de tipo caricatura para crear sus obras.

Para encontrar la respuesta al desafío, lo único que tienes que hacer, es observar bien la imagen que está compuesta de diferentes ilustraciones de conos de nieve, lo que dificulta aún más el encontrar la pequeña paleta.

Leer más: ¿Cómo lo usarías? Pantalón transparente cuesta casi 120 mil pesos (VIDEO)

Si has llegado hasta aquí y no has logrado encontrar la respuesta al reto. No te preocupes, ya que a continuación te mostraremos donde se esconde la respuesta.