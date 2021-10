Reto Viral: Encuentra las nueve caras en tan solo 30 segundos

Hoy te traemos un nuevo reto viral, donde tienes que poner a prueba tu agilidad visual para encontrar las nueve caras ocultas en la imagen en tan solo treinta segundos, ¿podrás hacerlo?

La imagen que te presentamos a continuación en este reto viral se ha vuelto viral en redes sociales, a simple vista se puede ver el rostro de un hombre pero al ponerle más atención podrás detectar más rostros y esa es la misión que tendrás.

Recuerda, solo tienes treinta segundos para encontrar las nueve caras ocultas, esperemos que puedas encontrarlas, parece difícil pero están a simple vista, mucha suerte.

Encuentra las nueve caras en la imagen e 30 segundos

¿Pudiste encontrar las nueve caras?, busca muy bien, están ocultas en lugares inimaginables pero con concentración podrás localizarla de manera muy fácil, si no has podido encontrar los rostros del reto viral en estos treinta segundos, te damos la respuesta, pero no olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que pasen un momento de diversión.

