Reto Viral: ¿podrás encontrar a los bebés escondidos entre los granos de café?

En muchas ocasiones te hemos traído retos virales que han puesto a prueba tus habilidades, y aunque algunos suelen ser muy sencillos y fáciles de resolver. En esta ocasión te traemos un reto supremo que sin duda pondrá al límite tus capacidades. Ya que para resolverlo deberán encontrar a los bebés escondidos entre los granos de café.

El reto se ha vuelto popilar en redes sociales

El reto se tiene algunos meses circulando en redes sociales y solo unos pocos han logrado resolverlo sin la ayuda de alguien más, pues la imagen esconde perfectamente los rostros de los bebés que pasan desapercibidos a simple vista.

Este reto tiene una única regla, resolverlo en menos de un minuto ya que creemos que será el tiempo necesario para que prepares tu percepción e identifiques cada uno de los rostros que aparecen en la imagen.

Si no sabes cómo iniciar, te daremos una pista. Las mariquitas que también se encuentran en la imagen, son más visibles que la de los rostros de los niños.

Otra pista es que solo son tres rostros de bebes y estos no se encuentran en la parte superior de la imagen.

Si has llegado hasta acá y aún no encuentras todas las respuestas al desafío, no te preocupes, a continuación, te mostramos la respuesta.