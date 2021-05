Reto vira: Encuentra el anillo oculto en el huerto de zanahorias

Estamos a pocos días de que termine el mes de mayo, y antes de que eso suceda traemos un nuevo reto viral, que sin duda hará "explotar tu mente", y pondrá a prueba tus más ocultas habilidades. Ya que para resolver el desafío deberás encontrar el anillo oculto entre el huerto de zanahorias.

El reto se ha vuelto muy popular en redes sociales

Tras lo anterior, lo único que queda es disfrutar y con ello aliviar tu aburrimiento. Es preciso indicar que para cumplir con el reto deberás resolverlo en menos de 30 segundos. Ya que, si bien el objeto a encontrar es bastante pequeño, es muy fácil de identificar.

La imagen está compuesta por diferentes elementos, en ella se pueden observar una pequeña carreta, una pala, conejos, flores y decenas de zanahorias.

Aunque muchos han aceptado el reto, sólo pocos han logrado resolverlo en el tiempo indicado, por lo que te aseguramos que este reto seguramente te "romperá la cabeza".

Si has llegado a este esta etapa y aún no logras encontrar nada. No te preocupes, pues es normal que ante un reto de esta magnitud falles en el intento. Y para que no te quedes con la dura, a continuación, te mostramos la respuesta.