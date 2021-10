Reto viral: Adivina en 15 segundos en que lugar de estacionamiento esta el carro

Hoy te traemos un reto viral que puede resolver fácilmente un niño de seis años, así que pensamos que tú también podrás hacerlo en unos 15 segundos, ¿crees poder lograrlo?, solo tienes que encontrar en qué lugar de estacionamiento está el carro, algo muy fácil.

A simple vista vemos un parqueadero con un automóvil estacionado, sin embargo se desconoce qué número de lugar se encuentra el auto, eso es lo que tu debes de deducir en tan solo quince segundos, sabemos que podrás lograrlo.

Reto viral

En la imagen se ve la secuencia 16, 06, 68, 88, ¿? y 98, pero ¿Qué número le corresponde donde están los interrogantes?, cabe destacar que esta prueba se le ha aplicado a niños de Hong Kong para ser admitidos en la primaria, estos tardan tan solo uno segundos en responder, así que no dudamos que tu también puedas hacerlo.

Ya pudiste encontrar el número que sigue?, si no lo has hecho lamentamos decirte que ya no hay más tiempo, pero para que no te quedes con la duda te vamos a dar la respuesta de este fácil reto viral.

Leer más: Reto viral: Ayuda a un dueño confundido a encontrar a su perro dormido en menos de 10 segundos

Primero que nada debes de dejar de lado el pensamiento lógico y debes de ser más creativo, esto se conoce como pensamiento lateral. La solución es muy sencilla, solo debes de voltear la imagen y notaras que los números son 86, ¿?, 88, 89, 90 y 91, siendo la respuesta el número 87. Ahora sí, reta a tus amigos para ver quien encuentra la respuesta más rápido.