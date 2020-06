Reto viral: ¿Donde está la cabeza de la señora? trata de no enloquecer

México.- El siguiente reto que veras a continuación es considerado uno de los más complicados de la red, no se trata de intentar descifrar algún numero o alguna figura, si no de algo que podría escucharse muy sencillo pero la verdad es que no lo es, ¿Donde está la cabeza de la señora?.

En la imagen se ve claramente el cuerpo de la mujer en lo que parece ser una estética o algo similar, sin embargo, la primera impresión es que ella no tiene cabeza. Incluso no te pondremos limite de tiempo esta vez, ya que seguramente te tomará bastante poder encontrarla.

Aquí te compartimos la imagen completa

/ Internet

¿Lograste encontrar la cabeza de la mujer?, si tu respuesta fue no, aquí te ayudaremos a descifrarlo.

Resulta que la mujer al parecer tuvo un día muy cansado y no aguantó el sueño, es por eso que cayó totalmente dormida. Su cabeza esta inclinada hacía su derecha y solo alcanzarás a ver una pequeña parte de su oreja izquierda.

Si aún así no lograr mirarla, toma encuentra que su cabello es rubio.

Esta imagen ha provocado desesperación en miles de usuarios pero también ratos de mucha diversión, si lograste encontrar la cabeza de la señora ahora compártelo con tus familiares y amigos.

