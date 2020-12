Reto viral: Encuentra a la oveja escondida entre la multitud de Santa Claus en 10 segundos

A través de redes sociales circula el nuevo reto viral de temporada navideña, donde solo pocos han podido resolverlo ¿podrás encontrar a la oveja en menos de 10 segundos?

Ya casi estamos más cerca de Navidad pero y para alentar el espíritu navideño, te traemos el reto viral con Santa Claus.

Solo pocos han resuelto este reto, ya que una oveja se encuentra perdida entre la multitud de Santa Claus.

Te dejamos como recomendación estar al pendiente de los detalles, si no puedes encontrar a la oveja, abajo te dejaremos la respuesta.

Encuentra a la oveja / Foto: Especial

Recuerda compartir el reto con algún amigo o familiar, ya que es divertido competir quien encuentra más rápido a la oveja y recuerda que existe un tiempo límite de 10 segundos.

No te rinda, no hagas trampa, si no lo lograste resolver a tiempo a continuación te dejaremos la respuesta.

Recuerda que ya casi es Navidad y debido a la pandemia no es recomendable hacer reuniones para evitar brotes de contagio, por lo que podrías mandarle este reto a algún conocido.