Reto viral: ¡Encuentra al buzo en menos de 10 segundos!

Un nuevo reto viral ha puesto a miles de internautas de cabeza, se trata de un desafió en el que pondrás a prueba tu vista de águila y sobre todo agilidad mental ya que al mismo tiempo tendrás una carrera contra el tiempo.

A continuación te presentamos una imagen repleta de astronautas, sin embargo, un buzo ha logrado infiltrarse entre todos ellos, tu tarea es encontrarlo.

No tan rápido, para verdaderamente cumplir la misión deberás ubicarlo en menos de 10 segundos. Cabe señalar que miles de internautas han fracasado en el intento, así que si fallas no te sientas tan mal. ¡Buena Suerte!.

Encuentra al buzo en menos de 10 segundos/ Especial

Respuesta

Si haz conseguido encontrar al buzo debes sentirte orgullo pues estamos conscientes que no es tarea fácil, por otra parte, en caso de que no pudiste encontrarlo, aquí te compartimos la respuesta para que puedas dormir tranquilo esta noche y no te quedes con la duda.

El buzo se encuentra en la parte inferior de la imagen a tu lado derecho. Lo reconocerás por su casco diferente a los demás.

Respuesta/ Especial

Ahora que conocerás la respuesta no dudes en compartirlo con tus familiares y amigos, seguramente pasaran un largo rato de diversión, sobre todo ahora que hace tanta falta durante la prolongada cuarentena . Esta comprobado que este tipo de actividades puede mejor tus habilidades, además de que podrás liberar un poco de estrés.

