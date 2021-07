Reto viral: Encuentra al elefante escondido de los cazadores en 30 segundos

Los retos virales son el pretexto perfecto para pasar el tiempo libre en compañía de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo o conocidos, y el siguiente pondrá a prueba sus capacidades mentales con un engañoso cuestionamiento: ¿dónde está el animal escondido en la foto?

¡Solo debes encontrar al animal y listo! Suena sencillo, ¿no?, pero Debate te recomienda no confiarte y poner mucha atención. Pues la mayoría de las personas no logran resolverlo en menos de 30 segundos.

Como ya leíste ese es el tiempo asignado para hallar la respuesta y ser del tercio poblacional que tiene las habilidades cerebrales suficientemente bien desarrolladas. Si no lo logras no sufras, no estás solo.

Analiza cada detalle del paisaje de este reto viral, desde los árboles, los cazadores, el camino, las plantas, y todos los otros elementos, pues así sabrás la respuesta. Te damos una pista que en este momento ya sabes: Es un elefante.

A continuación te daremos la respuesta correcta, no hagas trampa y detente aquí si no lo has logrado, ya que te daremos la oportunidad de usar otros 30 segundos para lograr el objetivo. No lo olvides, ¡mucha atención a los pequeños detalles!

Bueno, si llegaste hasta aquí es porque no lograste resolver el "sencillo" acertijo de esta tarde, antes que nada recuerda que este medio de comunicación trae para divertidos retos virales o visuales. Los podrás encontrar en nuestra sección "Viral", ¡no te los pierdas!

A continuación la foto con la respuesta:

Leer más: Reto viral: Solo pocos han podido encontrar el error en el escritorio