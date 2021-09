Reto viral: Encuentra al gato camuflajeado entre los búhos

¿Sabes que hora es?, es la hora del reto viral, el juego clásico en redes sociales, esta vez te traemos algo fácil pero entretenido que sabemos que te va a gustar, se trata de encontrar a un lindo gatito camuflajeado entre búhos en tan solo 20 segundos.

Este reto viral pondrá a prueba tu capacidad de atención, así como tu agilidad visual y mental, además que puedes competir contra tus familiares y amigos, sabemos que te va a gustar.

Ya te comentamos de que se trata, este reto se escucha fácil pero no es tan sencillo, ya que este gatito esta muy bien camuflajeado, recuerda, tan solo tienes 15 segundos, y si no lo logras puedes retar a alguien más.

Encuentra al gato escondido en la imagen

¿Ya viste que no es tan sencillo?, la imagen está hecha para que cause un efecto óptico que no permite a las personas encontrar fácilmente su objetivo, además de que todas las imágenes son muy parecidas.

Pero no te des por vencido, revisa cada mínimo detalle y verás que podrás encontrar al gatito escondido entre todas las aves.

Solución del reto viral

¿Aún no pudiste encontrarlo?, esta bien, te vamos a dar la respuesta de donde esta el gato, pero recuerda que debes de retar a alguien y si fuiste una de las pocas personas que lo encontró ¡Felicidades!.