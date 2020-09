Reto viral: Encuentra al loro escondido en la habitación

México.- Un nuevo reto viral tiene de cabeza a miles de internautas, ya que debido a su complejidad poco han logrado resolverlo, tu misión será encontrar a loro que permanece escondido entre los objetos de una habitación.

A continuación te presentaremos una imagen done aparecen varias cosas como una maceta, una mesa, algunos utensilios de cocina entre otras cosas, pero, ¿donde está el loro?, eso tu deberás averiguarlo.

Afortunadamente en esta ocasión no existe el tiempo límite, así que tómate tu tiempo para encontrar al ave.

Objetivo: Encontrar al loro

Encuentra al loro/ Especial

Respuesta

Si haz llegado hasta aquí es que probablemente no encontraste el loro, pero no te sientas mal pues gran cantidad de usuarios no lo han conseguido, por otra parte, si gracias a tu grandes habilidades pudiste encontrarlo, deberás sentirte orgulloso pues es algo que pocos logran.

Para no quitarte el sueño esta noche, aquí te mostramos la respuesta, podrás darte cuenta que no se trata exactamente del animal, si no que los objetos forman su silueta con su contorno, recuerda que ese es el misterio de los retos virales, existen muchas posibilidades.

Respuesta/ Especial

Ahora que ya conoces la respuesta no olvides compartirlo con tus familiares y amigos, con los que seguramente pasarás un gran rato de risas, sobre todo en estos momentos que hacen tanta falta por el prolongado confinamiento.

