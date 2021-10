Reto viral: Encuentra al panda entre los elefantes en 45 segundos

Hoy te traemos un nuevo reto viral, el cual sabemos que te va a encantar, ya que tienes que encontrar al panda oculto entre todos los elefantes, reto que debes de cumplir en cuarenta segundos poniendo a prueba tu cerebro.

La imagen que a continuación te traemos mientras a elefantes de muchos colores pero entre ellos escondido un panda, se escucha fácil pero no lo es, ya que se pierde en los elefantes de color blanco con negro.

La imagen es engañosa, debes de ponerle mucha atención, pero recuerda, solo tienes 45 segundos, si no lo cumples en el tiempo indicado reta a alguien.

Encuentra el panda entre los elefantes

¿Lo encontraste?, sí si lo hiciste, muchas felicidades, si no lo lograste no te desesperes, te damos diez segundos más para que lo encuentres.

Si no lo has encontrado y quieres saber dónde está, te damos la respuesta a continuación, no olvides compartir este reto con tus amigos.