Reto viral: Encuentra al panda escondido entre los perritos y gatos

Los pandas están de vuelta en los retos virales y por ello hemos traído para ti un nuevo desafió que podrá a prueba tus habilidades. Pues para resolverlo deberás encontrar al panda escondido entre los perritos pug y los gatos en menos de 10 segundos

El reto se popularizo en redes sociales

Este reto se volvió viral en redes sociales pues la imagen combina a una de las mascotas preferidas de muchos los pugs, así como otros animales preferidos por muchos, los gatos y los pandas e incluso búhos.

Para resolver el acertijo, solo recuerda que deberás hacerlo en el tiempo señalado, pues consideramos que 10 segundos es tiempo suficiente para encontrar al animal intruso.

Los osos pandas viven principalmente en la región montañosa de China y se estima que al menos 2,000 ejemplares viven en libertad y esta especie sigue siendo una de las mas queridas en el planeta, muestra de ello es que su imagen es utilizada como de organizaciones por la lucha de la conservación ambiental como Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en ingles).

Si has llegado hasta aquí y aún no logras dar con la respuesta. No te preocupes, pues a continuación te mostramos donde se esconde el panda.

