Reto viral: Encuentra al pingüino entre lo tucanes en menos de 30 segundos

Es día de reto viral, sabemos que te encantan y por eso ahora te traemos un juego divertido pero no tan fácil, donde debes de poner a prueba tus habilidades visuales y de concentración, ya que debes de encontrar a un pingüino entre muchos tucanes.

Tal vez al leer tucanes y pingüinos pensantes que sería fácil ya que son animales diferentes, pero la verdad es que en la imagen que te traemos se parecen muchísimo, por lo que el reto será más difícil.

Esperemos que salgan victoriosos de esta prueba, la regla de hoy es encontrar el pingüino en tan solo treinta segundos, y si no lo logras invita a alguien para que puedan competir.

Encuentra al pingüino entre los tucanes/Foto: Redes

¿Lo encontraste?, si tu respuesta es sí te felicitamos, pero si no pudiste inténtalo de nuevo, no te desanimes, pon mucha atención y no te desesperes que sabemos que lo vas a encontrar.

Los detalles son muy parecidos, pero tienen solo una diferencia, upss, creo que te acabamos de dar una pista.

Ahora sí, aquí te damos la respuesta el pingüino, ese que se camuflajea muy bien se encuentra a la mitad de la hoja del lado derecho, la única diferencia que tiene entre los tucanes es que no tiene el sombreado color blanco sobre sus ojos.