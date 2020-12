Reto viral: Encuentra el caramelo de color verde entre los objetos navideños menos de 10 segundos

A pesar de que ya pasó Navidad, te traemos el siguiente reto viral que se ha vuelto un dolor de cabeza para los internautas debido a su alto nivel de dificultad y pocos han podido resolverlo en menos de 10 segundos.

Te presentamos el nuevo reto viral que una alta dificultad y con el espíritu navideño, en la siguiente imagen tendrás que encontrar el caramelo de color verde oculto entre todos los objetos de Navidad.

Antes de mostrarte la imagen, queremos desearte que hayas pasado una feliz Navidad a pesar de que este año fue diferente por la pandemia de Covid-19 que ha afectado las vidas de todo el mundo.

Como recomendación, te decimos que debes de ser observador en los pequeños detalles y solo tienes 10 segundos; el caramelo de color verde es en comparación más chico que los demás objetos y los colores dominantes de Navidad es el blanco, rojo y verde, por lo que puede ser confuso.

Encuentra el caramelo verde / Foto: Especial

Si no has podido resolver el reto viral, no te preocupes, a continuación te daremos la solución pero antes de eso, podrías compartir el reto viral con un amigo o un familiar para ver si puede resolverlo.

También te invitamos a mantener las medidas de sana distancia y recuerda que el Año Nuevo se acerca, por lo que no hay que bajar la guardia ante el coronavirus.

Te presentamos la solución del reto viral en donde se encuentra el caramelo verde escondido.