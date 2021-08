Reto viral: Encuentra el error en la imagen en menos de 30 segundos

¡Otro día y otro reto viral para ti! En esta ocasión se trata de uno que te pondrá a pensar más de lo normal, pues aunque al inicio creas que eres tan listo como para resolverlo en un instante, tal vez no logres hacerlo en menos de 30 segundos.

Sí, ese es el tiempo que se te dará para ello. Lo único que debes hacer es encontrar el error o inconsistencia en la imagen del viejo Joe que salió a pescar en un lago cercano a su casa para llevar comida a sus hijos.

Como podrás ver, apenas sacó el primer pez de la jornada, pero seguramente lo hará muy bien, es bueno en ello. Cuidado al buscar defectos en la imagen, no debes confiarte porque no es tan fácil como crees.

Si eres de esas personas con buena atención, seguro logras identificar el error, pero no te preocupes si no lo hiciste antes de los 30 segundos, ya que no siempre somos tan buenos para los retos virales / visuales.

Pistas

Recuerda que el error está presente en un pequeño elemento dentro del reto viral. Para ayudarte te diremos que debes buscar algo menos oculto de lo que parece, justamente eso le da mayor grado de dificultad.

Otra pista que te servirá, es que no pongas tanta atención al mar, pues definitivamente ahí no está el problema.

Si no lograste encontrar la inconsistencia en el reto viral en menos de 30 segundos sube de nuevo y toma otros 30, ya con las pistas tal vez te sea más sencillo. Relájate y haz lo mejor posible.

A continuación te daremos la respuesta, no te preocupes si no lo lograste, todos los días Debate trae para ti nuevos retos visuales que pondrán a prueba tu capacidad cerebral, es puede entrenarse al igual que un músculo, así que intenta resolverlos todos.

Leer más: Reto viral: Encuentra la pelota que no tiene par en menos de 20 segundos

No olvides compartir esto con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, es el mejor rompe hielos que puedes encontrar en la red. Qué mejor que momentos de diversión con quienes aprecias.

Avistamiento de OVNI en Ecatepec