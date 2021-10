Reto viral: Encuentra en 20 segundos el oso polar entre los fantasmas

Hoy te traemos un nuevo reto viral enfocado a la celebración de Halloween, en donde tendrás que encontrar a un lindo panda oculto entre cientos de fantasmas y calabazas en tan solo veinte segundos, así que tendrás que poner a prueba tu capacidad y agilidad visual.

La imagen que te presentamos esta llena de fantasmas de color blanco, algunos poseen gorros hasta mascaras y algunas calabazas que le da ese toque del día de brujas, pero entre todo eso hay u intruso, un oso polar al que deberás de encontrar, ¿crees que podrás encontrarlo?

Recuerda, solo tienes veinte segundos para encontrar al oso polar, esperamos que tengas suerte y que puedas poner a prueba tu agilidad visual.

Encuentra en 20 segundos el oso polar entre los fantasmas/Foto: Internet

¿Pudiste encontrarlo?, Sí sí muchas felicidades, ahora es momento de retar a tus amigos y familiares para ver quién lo puede encontrar más rápido y ver si alguien te puede vencer ¿te animas a retar a alguien?

Si no has podido hacer este reto viral te damos 20 segundos más, pero si ya te has dado por vencido te damos la respuesta en la siguiente imagen, aunque parezca difícil es muy fácil encontrar a ese oso polar.

